شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تصدر رخصة تشغيل محطة براكة النووية والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة - التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية - بمنطقة الظفرة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في أبوظبي اليوم أشارت فيه إلى أن الترخيص الممنوح لمشغل المحطة مدته 60 عامًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تصدر رخصة تشغيل محطة براكة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.