شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يجدد انتهاكه للأجواء اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

جدّد طيران العدو الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية، من خلال الطلعات الجوية التي ينفّذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقًا بذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني الرسمي اليوم، أن طائرة استطلاع للعدو الإسرائيلي حلقت على علو متوسط، فوق القطاعين الأوسط والغربي وقرى قضاء بنت جبيل ثم غادرت الأجواء باتجاه الاراضي المحتلة.

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