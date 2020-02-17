أسرار تمنحك مكياج عيون رائعاً بـ5 دقائق فقط!

إليكِ 13 حيلة بسيطة تمنحكِ مكياج عيون رائعاً بـ5 دقائق فقط:

1- ظلال العيون الوردية



إن تطبيق ظلال عيون باللون الوردي يعطي انطباعاً أنكِ بذلتِ مجهوداً في مظهرك، حتى إن لم تفعلي ذلك، ويوصي خبراء التجميل بتطبيق درجة داكنة من اللون الوردي، أقرب إلى اللون المرجاني، بدلاً من الدرجات الشاحبة.



2- اهتمّي بالرموش



سواء من خلال وضع رموش صناعية، أو تطبيق ماسكارا تمنحكِ مظهراً أطول وأكثر كثافة وتجعيداً لرموشك، فإن الاهتمام بمظهر رموشك يمنحك بسهولة عينين رائعتين.

3- كحل العيون



في كثير من الأحيان، يكون قلم الكحل كافياً للحصول على عينين رائعتين، فقط احرصي على اختيار قلم كحل ناعم، ولكن ثابت ومضاد للماء حتى لا ينصهر ويفسد مظهر مكياجك.

4- الكحل الأخضر



بدلاً من الكحل الأسود العادي، فإن اختيار الكحل الأخضر سوف يمنحكِ مستوى أعلى من المكياج بمنتهى السهولة.

5- عيون مدخّنة بدرجات البني البرتقالي أو المصفر



هذه الدرجة من ظلال العيون شائعة الاستخدام، وتوحي بأن المكياج معقّد بخلاف الحقيقة، كل ما تحتاجين إليه هو ظلال عيون بلون بني مع لون برتقالي أو أصفر، ثم تطبيقه حول العينين من أسفل وأعلى بأسلوب العيون المدخّنة.

6- ظلال العيون ذات القوام الكريمي



استخدمي ظلال عيون ذات قوام كريمي، يسهل تطبيقه عبر أطراف أناملك بطول خط العيون السفلي، هكذا فقط وتحصلين على مظهر عينين رائعتين.

7- لونان مختلفان من ظلال العيون



طبّقي لونين مختلفين على زوايا العيون الداخلية والخارجية، لتحصلي على مظهر رائع يصلح لحفل صاخب.

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8- باليت ظلال عيون بألوان ساطعة



اقتناء باليت ظلال عيون بألوان ساطعة ومتباينة، تمنحكِ الكثير من اختيارات الألوان الصالحة للمزج، وبالتالي عدداً كبيراً من الاختيارات. استمتعي بالتجربة.

9- لمسة لامعة



طبّقي ظلال عيون لامعة، لمسة واحدة وتحصلين على عيون لامعة تجذب الأنظار دون أي جهد.

10- ملمّع العيون



ملمّع العيون الشفاف يمنحكِ جفوناً لامعة غير لزجة.

11- أجنحة عيون القطة الكلاسيكية



خطوط الآيلاينر التي تشبه الأجنحة لتمنحك مظهر عينَي القطة، تظهركِ كما لو أنكِ بذلتِ مجهوداً كبيراً، بينما يمكنكِ الحصول عليها الآن بسهولة عبر شراء قلم آيلاينر مجهّز بجهة تطبع شكل الأجنحة بدقة، ودون أي مجهود.

12- ظلال عيون فضية



خط واحد من ظلال العيون باللون الفضي، يمنحكِ عينين متألّقتين بلمسة جمالية رائعة.

13- ظلال العيون بألوان برونزية



الألوان البرونزية أو المعدنية تمنحكِ عينين متألّقتين بسهولة.