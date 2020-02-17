بغداد تتخذ تدابيرها لمواجهة خطر الفيضانات

عقدت لجنة إدارة اعمال الدفاع المدني بمحافظة بغداد اجتماعها الاول، اليوم الاثنين، برئاسة محافظ بغداد محمد العطا لتدارس الاستعدادات من أجل موسم الفيضانات هذا العام.
وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن العطا، وعقب الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارات الداخلية والصحة والموارد المائية، اكد ان "الاستعدادات قائمة سواء كانت هناك فيضانات او لا"، مضيفا "الاجتماع مهم وهذه اللجنة مختصة بمجابهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية".
من جهته قال لطيف مزهر مستشار برنامج الامم المتحدة الانمائي، إنه حضر الاجتماع بصفة استشارية، موضحا ان "البرنامج اكد استعداده للتعاون والتنسيق على مستوى التخطيط وتدريب الكوادر المعنية بمواجهة الكوارث".
فيما قال چاسب لطيف مدير صحة الكرخ، إن "اللجنة مختصة بمواجهة كافة الكوارث ومنها مجابهة تداعيات انتشار فايروس كورونا"، مشيرا الى "اتخاذ التدابير اللازمة".
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