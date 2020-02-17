المركزي ينشر جدولاً بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي

وبين الجدول أن سعر مسكوكة 22 غم بلغ مليوناً و495 ديناراً، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 316 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 10 غم 625 ألف دينار.

وأوضح الجدول، أن سعر سبيكة 15 غم بلغ 939 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 20 غم 1.261 مليون دينار، فيما بلغ سعر السبيكة عيار 25 غم 1.584 مليون دينار.



وأدناه جدول بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الحالي: