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مقتل مدني بنيران مسلحين شرقي بغداد

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أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن مدنياً قُتل بهجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة حي الرئاسة، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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