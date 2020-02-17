مقتل مدني بنيران مسلحين شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة حي الرئاسة، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

