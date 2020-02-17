يلدز: التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ مليار دولار خلال سبع سنوات

وقال يلدز في مؤتمر صحافي، عقده، اليوم، في مقر السفارة في العاصمة بغداد، بحضور عدد من القنوات الفضائية وعدد من الصحفيين، إن معدل حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ مليار دولار امريكي من سنة 2012 الى 2019.واوضح ان "العراق اول دولة من بين خمسة دول في عام 2019 تم بيع العقارات لهم في تركيا"، مشيرا خلال وثائق عرضها في المؤتمر الى مجموع عدد العقارات التي تم شرائها من قبل العراقيين في السنوات الخمس الاخيرة وعدد الزائرين الى تركيا من سنة 2014 الى 2019.

ونرفق ادناه عددا من الصور والجداول بخصوص المواضيع التي تطرق اليها السفير.