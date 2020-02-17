جنايات واسط: الاعدام شنقا بحق مدان بارتكاب جريمة قتل

أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، الاثنين، إصدار محكمة جنايات واسط/ الهيئة الجنائية الأولى حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على مدان بإرتكاب جريمة القتل العمد. وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المدان قام بالاشتراك مع متهمين آخرين متفرقة قضاياهم بإطلاق النار من بندقية نوع كلاشينكوف كان يحملها ما أدى الى قتل شخصين وإصابة آخر على خلفية عداء سابق سببه قيام شقيق أحد المجني عليهما بقتل ابن عم المدان".



وأضاف المركز، أن "المحكمة وجدت أن الأدلة المتحصلة كافية لإدانة المتهم والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 406 /1 /ز من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".



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