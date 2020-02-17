روحاني: وضعنا أسس الديمقراطية والانتخابات في المنطقة

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين، بأن بلاده وضعت أسس الديمقراطية والبرلمان والانتخابات في المنطقة.
وقال روحاني في كلمة ألقاها خلال مهرجان "خوارزمي" الدولي الـ 33 في طهران، إن كل الإحصائيات تؤكد أن "إيران تطوي اليوم مسيرة التطور".
وأكد روحاني أن الشعب الإيراني يريد الاستقلال بكل معنى الكلمة، مضيفا: "علينا أن نتجاوز مرحلة الضغوط وسنحقق ذلك".
وكان روحاني أكد في وقت سابق أن طهران لن تسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"إرهابيي البيت الأبيض" بزعزعة العلاقة بين الشعب الإيراني ونظامه، ودعا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 21 فبراير الجاري
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