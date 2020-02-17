"كورونا" يهدد دورة البرلمان الصيني السنوية لأول مرة منذ 35 عاما

تعتزم الصين إرجاء الدورة السنوية لبرلمانها، في وقت تبذل السلطات جهودا كبيرة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد لأول مرة منذ نحو 3 عقود.

ويناقش المجلس الحاكم في الصين "مشروع قرار" يتعلق بإرجاء المؤتمر الشعبي الوطني 10 أيام، قبل الاجتماع المقرر أن يبدأ في 5 مارس/آذار القادم، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين.

وذكرت الوكالة أن اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، وهي هيئة حاكمة بارزة، سوف تتخذ القرار في اجتماع الاثنين المقبل.

ودائما ما تنعقد الدورات السنوية للمؤتمر الشعبي الصيني في موعدها خلال السنوات الـ35 الماضية.



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ويكافح اقتصاد الصين لمواصلة النشاط بعد عطلة السنة القمرية الجديدة، التي تقرر تمديدها 10 أيام من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد.

وخفّض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على قروضه متوسطة الأجل، الإثنين، مع محاولة صناع السياسات امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الذي يعطل أنشطة الشركات بشدة.

وفي 13 فبراير/شباط الجاري، ألمح صندوق النقد الدولي إلى أن هناك الكثير من الضبابية التي تكتنف فيروس كورونا سريع الانتشار، ما يتعذر معه التكهن بتأثيره على الاقتصادين الصيني والعالمي.

وأعرب عن أنه يأمل في أن يكون لديه إدراك أكبر حين تجتمع دول مجموعة العشرين في السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 1765 حالة، بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 100 حالة وفاة جديدة.