بأضخم محطة في العالم.. الإمارات تدخل عالم الطاقة النووية بـ"براكة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الإمارات تلتحق بعالم الطاقة النووية السلمية بعد إعلانها إصدار رخصة تشغيل أول وحدة في محطة "براكة" التي تعد أضخم محطة من نوعها في العالم، لتصبح أول دولة عربية تنتج الكهرباء من تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.

"الإمارات للطاقة النووية" تحتفي بـ75 مليون ساعة عمل آمنة في "براكة"

الحمادي: محطة "براكة" تؤمن للإمارات طاقة نظيفة وآمنة

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محطات براكة للطاقة النووية تقع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وتحتوي على 4 مفاعلات تندرج ضمن الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية، ومن نوع مفاعلات الطاقة المتقدمة "APR1400".

مفاعلات "براكة" توفر نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء عند إتمام التشغيل التام الذي يحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرقات الإمارات سنويا.

البرنامج النووي السلمي الإماراتي يهدف إلى تحقيق خطة أبوظبي الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.