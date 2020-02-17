"بوتين الخارق" يُرعب تركيا.. وبلدية إسطنبول تتدخل

أزالت سلطات بلدية إسطنبول 4 لوحات ضخمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن تصوره كبطل خارق.

تدخُل بلدية إسطنبول جاء بعد إزاحة الفنان الروسي ألكسندر دونسكوي، الستار عن اللوحات الضخمة الأربع لبوتين وسط المدينة.

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وقال دونسكوي إنه أراد أن يظهر "صلات جيدة" بين روسيا وتركيا رغم الخلافات بشأن سوريا وملفات أخرى.

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وأضاف "يوجد احتدام في العلاقات مع تركيا، ولذلك عرضت هنا في وسط تركيا وفي شارع رئيسي حيث تقع السفارة الروسية لأقول إن بوتين هو روسيا".





الفنان الروسي أراد أيضا أن يلفت الانتباه للكيفية التي يرون فيها بوتين في روسيا "مثل بطل خارق، لذلك جاء عنوان اللوحات بوتين بطل خارق".

كما أنه أراد إثارة مشاعر المارة بجوار لوحاته ليرى رد فعلهم، لافتا إلى أنه يعتزم إقامة المزيد من تلك المعارض في أماكن أخرى بينها الولايات المتحدة.





وعلى مدى الأيام الماضية، تبادلت موسكو وأنقرة الاتهامات والتصريحات الحادة بشأن مخالفة أنقرة لاتفاقات الهدنة وتخفيف التصعيد للحد من العنف في إدلب.