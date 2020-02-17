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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. بلدية اسطنبول بتركيا تزيل 4 لوحات ضخمة لـ"بوتين الخارق" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أقدمت سلطات بلدية إسطنبول على إزالة 4 لوحات ضخمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن تصوره كبطل خارق.
تدخُل بلدية اسطنبول جاء بعد إزاحة الفنان الروسي ألكسندر دونسكوي، الستار عن اللوحات الضخمة الأربع لبوتين وسط المدينة.
وذكر دونسكوي أنه أراد أن يظهر "صلات جيدة" بين روسيا وتركيا رغم الخلافات بشأن سوريا وملفات أخرى.
وتابع "يوجد احتدام في العلاقات مع تركيا، ولذلك عرضت هنا في وسط تركيا وفي شارع رئيسي حيث تقع السفارة الروسية لأقول إن بوتين هو روسيا".
كما أنه أراد إثارة مشاعر المارة بجوار لوحاته ويرى رد فعلهم، لافتا إلى أنه يعتزم إقامة المزيد من تلك المعارض في أماكن أخرى بينها الولايات المتحدة.
وخلال الأيام الماضية، تبادلت موسكو وأنقرة الاتهامات والتصريحات الحادة بشأن مخالفة أنقرة لاتفاقات الهدنة وتخفيف التصعيد للحد من العنف في إدلب.
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