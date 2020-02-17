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ماليزيا تمنع دخول جميع سفن الرحلات البحرية القادمة من الصين إلى موانئها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس بوتراجايا قررت ماليزيا منع دخول جميع سفن الرحلات البحرية المغادرة من موانيء صينية أو العابرة منها إلى أراضيها بشكل مؤقت. وأكدت نائبة رئيس الوزراء الماليزية وان عزيزة وان إسماعيل للصحفيين اليوم أن اتخاذ هذه الخطوة لمنع انتشار فيروس "كورونا" إثر اكتشاف إصابة مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 83 عامًا بالفيروس كانت على متن سفينة. وأوضحت أن السفينة "ويستيردام" قد رست في هونج كونج قبل بدء رحلة بحرية في شرق آسيا لمدة 14 يومًا بدءاً من الأول من فبراير الجاري.



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