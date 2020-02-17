في إشارة إلى توتر العلاقات بين موسكو وأنقرة.. السلطات التركية تزيل لوحات «بوتين الخارق» من شوارع اسطنبول

قامت السلطات التركية بإزالة 4 لوحات ضخمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة اسطنبول.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن فنان روسي، ويدعى ألكسندر دونسكوي، قام بعرض 4 لوحات ضخمة لبوتين أظهره كبطل خارق وسط مدينة اسطنبول التركية.

وأضافت الشبكة أن السلطات المحلية في المدينة التركية قامت بإزالة اللوحات، بدعوى أن دونسكوي "لم يحصل على تصريح بعرضها هناك".

وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قال دونسكوي إن الهدف من لوحاته هو إظهار العلاقات الجيدة بين روسيا وتركيا رغم الخلافات بشأن سوريا وليبيا حالياً.

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وأضاف الفنان الروسي: "علاقتنا الآن مع تركيا محتدمة، لذلك عرضت هنا في وسط تركيا وفي شارع رئيسي حيث تقع السفارة الروسية اللوحات، لأقول إن بوتن هو روسيا".

وأشار إلى أنه أراد لفت الانتباه "للكيفية التي نرى بها بوتين في روسيا مثل بطل خارق، لذلك كتبت على اللوحات بوتين بطل خارق".

وأوضح دونسكوي أنه أراد إثارة المشاعر لدى من يمرون بجوار لوحاته ويرى رد فعلهم، مؤكداً عزمه إقامة المزيد من تلك المعارض في أماكن أخرى من بينها الولايات المتحدة.

يشار إلى أن العلاقات بين تركيا وروسيا تشهد حالة من عدم الاستقرار في الوقت الحالي بين دعمها لطرفين متناحرين في الحرب السورية، لكنهما تعاونتا في مساعي التوصل لحل سياسي وأقامتا علاقات وثيقة في مجالي الدفاع والطاقة.

وخلال الأيام الماضية، تبادلت موسكو وأنقرة الاتهامات والتصريحات النارية بشأن مخالفة اتفاقات للحد من العنف في إدلب شمال غربي سوريا، ليصل الأمر إلى الأزمة في ليبيا.