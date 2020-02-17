توجّه الوزير السابق أشرف ريفي إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، بالقول: "إرفعوا أيديكم عن لبنان كي يبقى حرًّا سيّدًا مستقلًّا. مشروع الهيمنة والوصاية الإيرانية سيسقط عاجلًا أم آجلًا، لأنّه مناقِض لحريّات الشعوب وأحلامها في مستقبلٍ أفضل".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "تحرير لبنان من وصايتكم هو المدخل للإنقاذ"، مركّزًا هلى أنّ "إيران لم تقدِّم إلّا الخراب والدماء للبنان. لا تبنوا أوهامًا من هيمنة سلاح أداتكم على وطننا"، لافتًا إلى أنّ "اللبنانيّين خُلقوا أحرارًا وسيبقون أحرارًا، وقريبًا تسمعون صوت الأحرار يصرخون: "بيروت حرّة حرّة وإيران برّا برّا".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي للاريجاني: إرفعوا أيديكم عن لبنان كي يبقى حرا سيدا مستقلا ومشروع الهيمنة الإيرانية سيسقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.