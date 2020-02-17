ريفي للاريجاني: إرفعوا أيديكم عن لبنان كي يبقى حرا سيدا مستقلا ومشروع الهيمنة الإيرانية سيسقط

توجّه الوزير السابق ​أشرف ريفي​ إلى رئيس مجلس الشورى ال​إيران​ي ​علي لاريجاني​، بالقول: "إرفعوا أيديكم عن ​لبنان​ كي يبقى حرًّا سيّدًا مستقلًّا. مشروع الهيمنة والوصاية الإيرانية سيسقط عاجلًا أم آجلًا، لأنّه مناقِض لحريّات الشعوب وأحلامها في مستقبلٍ أفضل".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "تحرير لبنان من وصايتكم هو المدخل للإنقاذ"، مركّزًا هلى أنّ "إيران لم تقدِّم إلّا الخراب والدماء للبنان. لا تبنوا أوهامًا من هيمنة سلاح أداتكم على وطننا"، لافتًا إلى أنّ "اللبنانيّين خُلقوا أحرارًا وسيبقون أحرارًا، وقريبًا تسمعون صوت الأحرار يصرخون: "​بيروت​ حرّة حرّة وإيران برّا برّا".