افرام: المطلوب أن تضخّ بسرعة مبالغ مالية كبيرة للخروج من الأزمة

لفت النائب ​نعمة افرام​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "المطلوب إعادة هيكلة مالية وأكثر. مشروع مالي إقتصادي بنيوي يقنع الشعب ال​لبنان​ي، ​المجتمع الدولي​ والمؤسسات المالية بنهضة شاملة ومستدامة للبنان. في النهاية المطلوب أن تضخّ بسرعة مبالغ مالية كبيرة للخروج من ​الأزمة​ بأقل ضرر ممكن".

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