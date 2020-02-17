طربيه نقل للرئيس عون تضامن المصارف العربية مع مصارف لبنان واستمرارها بالتعاطي معها بالرغم من الأزمة الراهنة

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، رئيس اللجنة التنفيذية لـ"​اتحاد المصارف العربية​" ​جوزيف طربيه​، الّذي نقل إليه تضامن المصارف العربية مع مصارف ​لبنان​ واستمرارها بالتعاطي معها بالرغم من الأزمة الراهنة. إضغط للمزيد

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