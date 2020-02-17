قيومجيان:عودوا الى لبنان وسلّموا سلاحكم وتعالوا نبني سوياً دولة حقيقية

لفت الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​ إلى ان "أسلوب الصراخ "الموت لأمريكا" ومقاطعة البضائع وحرق الاعلام وتحرير ​القدس​ بالهجاء والشعر لم يعد ذا جدوى، خاصة عندما تصبح وجهة "​المقاومة​" ​الدول العربية​ الشقيقة وعندما تتحول الممانعة عنوان تبعية للحرس الثوري الإيراني". وقال: "عودوا الى ​لبنان​ وسلّموا سلاحكم وتعالوا نبني سوياً دولة حقيقية".

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