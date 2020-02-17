ذبيان مهنئاً بتحرير حلب: صمود سوريا تكلل بالنصر وسحق الإرهاب

هنّأ رئيس تيار ​صرخة وطن​ ​جهاد ذبيان​ ​سوريا​ قيادة وجيشاً وشعبا بإنجاز تحرير ​مدينة حلب​ التي باتت خالية من ​الإرهاب​ بعد سنوات من المعاناة والتضحيات التي قدمتها سوريا على كافة المستويات، وكان النصر حليف سوريا التي أثبتت للعالم أنها تحارب من أجل قضية عادلة، وتكلل صمودها بالنصر وسحق الإرهاب رغم كل الدعم الذي تلقاه من الدول التي كانت تناصب سوريا العداء.

وأبدى ذبيان ثقته بأن مشهد تحرير حلب واستعادتها الى كنف ​الدولة السورية​ بشكل كامل سيتجدد في إدلب رغم كل التهويل، لأن القرار السوري حاسم بإجتثاث الإرهاب و​القضاء​ عليه، وتحرير كامل التراب السوري من ​السرطان​ الإرهابي الذي لم يعد له مكان له على أرض سوريا.

من جهة ثانية، حيّا ذبيان أبناء ​الجولان​ السوري المحتل ووقوفهم البطولي بوجه جيش الإحتلال، مؤكداً أن تحرير الجولان وإستعادته الى كنف السيادة السورية سيكون مهمة لا تقل أهمية عن تحرير المدن السورية من الإرهاب، ف​إسرائيل​ والإرهاب وجهان لعدو وخطر واحد.

