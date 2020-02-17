حسن مراد: نخشى أن يستمر هذا الوضع المتردي في لبنان

لفت الوزير السابق ​حسن مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "قلناها ولن نكررها بعد هذا اليوم حيث القابض على عروبته كالقابض على الجمر ونحن نشاهد التمزق في جسد امتنا، ونخشى أن يستمر هذا الوضع المتردي في ​لبنان​ حيث سنندم على ما جنته ايدينا بحقه، لذا أناشد الجميع وأهلي في ​البقاع​ تحديدا لنتكاتف ونتعاون لتجاوز هذه ​الأزمة​ التي ستشتد بأقل ضرر ممكن".

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