انقلاب صهريج على المحوّل المؤدي الى مفرق الكوكودي

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن صهريجا انقلب على المحوّل المؤدي الى مفرق ​الكوكودي​ و​المريجة​ علما انه لا يؤثر على ​حركة السير​ من والى ​مطار بيروت​ والعمل جار على المعالجة. إضغط للمزيد

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