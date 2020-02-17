شدّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "مهما تكلّمتم وقدّمتم من أعذار وتبريرات، لن تستطيعوا تبرئة أنفسكم من 47 مليار دولار دين عام تسبّبت بها سياستكم وأداؤكم فقط في ​الكهرباء​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: لن تستطيعوا تبرئة أنفسكم من 47 مليار دولار دين عام تسببت بها سياستكم فقط بالكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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