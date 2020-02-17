نتانياهو يؤكد العمل على تطوير العلاقات مع الدول العربية والإسلامية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه "أطوّر العلاقات مع دول عربية وإسلامية وأستطيع أن أقول لكم إن دولة واحدة أو دولتين أو ثلاث منها فقط لا تقيم معنا علاقات تتعزز باستمرار"، مضيفا :"نقول لهذه الدول أن التعاون مع إسرائيل يساعد في ضمان مستقبل شعبكم وتوفير مستقبل أفضل له".
وفي وقت سابق، كشف نتانياهو أن "طائرة إدارية إسرائيلية حلقت أمس عبر الأجواء السودانية لأول مرة في التاريخ".
وجاءت هذه الرحلة للطائرة الإسرائيلية بعدما التقى نتانياهو في أوغندا يوم 3 شباط الجاري رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان.
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