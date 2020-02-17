نتانياهو يؤكد العمل على تطوير العلاقات مع الدول العربية والإسلامية

أكد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ أنه "أطوّر العلاقات مع دول عربية وإسلامية وأستطيع أن أقول لكم إن دولة واحدة أو دولتين أو ثلاث منها فقط لا تقيم معنا علاقات تتعزز باستمرار"، مضيفا :"نقول لهذه الدول أن التعاون مع إسرائيل يساعد في ضمان مستقبل شعبكم وتوفير مستقبل أفضل له".

وفي وقت سابق، كشف نتانياهو أن "​طائرة​ إدارية إسرائيلية حلقت أمس عبر الأجواء ​السوداني​ة لأول مرة في التاريخ".

وجاءت هذه الرحلة للطائرة الإسرائيلية بعدما التقى نتانياهو في ​أوغندا​ يوم 3 شباط الجاري رئيس المجلس السيادي السوداني ​عبد الفتاح البرهان​.