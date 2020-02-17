توقيف طبّاخ كوكايين وأحد اهم المروجين لديه في منطقة جعيتا

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه توافرت معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ عن وجود مكان لتصنيع مادة ​الكوكايين​ داخل شقة في محلة ​جعيتا​.

بناء عليه، ونتيجة المتابعة الحثيثة، جرى تحديد هوية المصنّع، ويدعى: - ه. ح. (مواليد عام ١٩٥٥، لبناني)

اضافة الى أحد اهم المروجين لديه لتوزيع المخدرات على الزبائن، وهو مالك الشقة المذكورة ويقوم بتأمين بعض المواد الاولية التي تدخل في عملية التصنيع، ويدعى: - ع. ر. (مواليد عان ١٩٧٣، لبناني)

كما تبين انه مطلوب للقضاء بجرائم تجارة وترويج المخدرات، وينتقل بهويات مزورة.

على الاثر، وبعد التنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية جرى تحديد مكان تواجد المشتبه بهما.

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وفي عملية متزامنة، جرى توقيف الاول في محلة ​حالات​ وضبط بحوزته مسدس حربي، والثاني في محلة ​الدكوانة​ وعثر معه كلاشنكوف، مسدس حربي عدد /٢/ وذخائر حربية.

وقد داهمت قوة مشتركة الشقة المجهزة لطبخ المخدرات، وضبطت المواد الاولية التي تستخدم في عملية التصنيع وجميع الادوات المستعملة، وكمية كبيرة من المواد المخدرة عبارة عن:

- /٥،٦/ كلغ من مادة الكوكايين مقسمة داخل مجموعة علب بلاستيكية من مختلف الاحجام، بجيث تصبح هذه الكمية لدى طبخها تترواح بين /١٦/ و /٢٢/ كلغ. - /٧١٧/ غ من مادة باز الكوكايين. - /١٧/ كلغ من مادة ​حشيشة الكيف​. - /١،٦/ كلغ من مادة ​الماريجوانا​.

- حوالي /١٠٠/ غالون و/٥٠/ عبوة من مواد: Ether، Acetone، Acid، التي تدخل في عملية التصنيع، بالاضافة الى الادوات التي تستعمل من Microwave، Projectors وفلاتر ورقية.