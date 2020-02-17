وزير الصحة: لتعاون عناصر الجسم الطبي كافة من أجل مصلحة المواطن ووقف هدر المال العام

أكّد وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ خلال لقائه وفودًا من إدارات ​المستشفيات​ والأطباء ونقابة مستوردي المستلزمات الطيبة والصليب الأحمر ال​لبنان​ي وطلاب "​الجامعة اللبنانية​" - كلية الصحة وفاعليات بقاعية في دارته في ​بعلبك​، أنّ "هذه المرحلة المسؤولة تفرض تعاون عناصر الجسم الطبي كافّة من أجل مصلحة المواطن ووقف هدر المال العام، ونحن على هذا الأساس سنتعاون على الصعد كافّة لتحقيق هذا الشعار وتطبيقه".

وتمنّى بموضوع رفض بعض الحالات الاستشفائيّة في بعض المستشفيات، "التعاطي بمسؤوليّة في هذا الموضوع، لا سيما في هذه الظروف الصعبة والاستثنائيّة الّتي يمرّ بها لبنان، وهي بحاجة إلى تعاون الجميع".