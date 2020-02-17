أكّد وزير الصحة العامة حمد حسن خلال لقائه وفودًا من إدارات المستشفيات والأطباء ونقابة مستوردي المستلزمات الطيبة والصليب الأحمر اللبناني وطلاب "الجامعة اللبنانية" - كلية الصحة وفاعليات بقاعية في دارته في بعلبك، أنّ "هذه المرحلة المسؤولة تفرض تعاون عناصر الجسم الطبي كافّة من أجل مصلحة المواطن ووقف هدر المال العام، ونحن على هذا الأساس سنتعاون على الصعد كافّة لتحقيق هذا الشعار وتطبيقه".
وتمنّى بموضوع رفض بعض الحالات الاستشفائيّة في بعض المستشفيات، "التعاطي بمسؤوليّة في هذا الموضوع، لا سيما في هذه الظروف الصعبة والاستثنائيّة الّتي يمرّ بها لبنان، وهي بحاجة إلى تعاون الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: لتعاون عناصر الجسم الطبي كافة من أجل مصلحة المواطن ووقف هدر المال العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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