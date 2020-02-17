الخارجية السعودية دعت برلين الى رفع حظر تصدير أسلحة اليها

دعا وزير الخارجية السعودية ​فيصل بن فرحان​، ​السلطات الألمانية​ الى "رفع حظر تصدير أسلحة إلينا فنحن بحاجة لوسائل دفاعية في ضوء هجمات أرامكو". إضغط للمزيد

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