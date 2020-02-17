محكمة بحرينية تحكم بالسجن 3 سنوات على مواطن حرق العلم الإسرائيلي

ذكرت صحيفة "البلاد" البحرينية أن محكمة بحرينية قضت بسجن مواطن 3 سنوات، ﻹحراقه العَلم الإسرائيلي خلال مظاهرة لنصرة ​القدس​ و​القضية الفلسطينية​، مشيرة الى أن "​محكمة الاستئناف​ العليا الجنائية الأولى قضت برفض طعن مدان بالتجمهر والشغب، مدَّعياً أنه تجمهر نصرةً للقضية الفلسطينية، فقُضي عليه بإدانته ومجهولين بحرق العلم الإسرائيلي ومنقولات أخرى، وأيدت المحكمة سجنه لمدة 3 سنوات، على ما أسند إليه من اتهامات".

كما جاء في ​تفاصيل​ الحكم أن المدانين "كان قصدهم من ذلك الفعل تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والإخلال ب​الأمن العام​، وتعطيل ​حركة المرور​".