محكمة بحرينية تحكم بالسجن 3 سنوات على مواطن حرق العلم الإسرائيلي

ذكرت صحيفة "البلاد" البحرينية أن محكمة بحرينية قضت بسجن مواطن 3 سنوات، ﻹحراقه العَلم الإسرائيلي خلال مظاهرة لنصرة القدس والقضية الفلسطينية، مشيرة الى أن "محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى قضت برفض طعن مدان بالتجمهر والشغب، مدَّعياً أنه تجمهر نصرةً للقضية الفلسطينية، فقُضي عليه بإدانته ومجهولين بحرق العلم الإسرائيلي ومنقولات أخرى، وأيدت المحكمة سجنه لمدة 3 سنوات، على ما أسند إليه من اتهامات".
كما جاء في تفاصيل الحكم أن المدانين "كان قصدهم من ذلك الفعل تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور".
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