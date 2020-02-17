رئيس وزراء أستراليا: سنجلي أكثر من 200 مواطن من السفينة الموبوءة باليابان

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​، أن بلاده ستجلي أكثر من 200 من مواطنيها من ​السفينة​ السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما ​اليابان​ي بسبب ظهور عدد كبير من الإصابات ب​فيروس كورونا​ الجديد على متنها، موضحا أن "الركاب سيغادرون السفينة السياحية يوم الأربعاء وسينقلون إلى منطقة استوائية بشمال ​أستراليا​ حيث سيوضعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما إضافيا".

ولفت موريسون الى أن "بعض الأماكن على متن ​طائرة​ خطوط كانتاس الجوية ستُتاح لنقل عدد من مواطني ​نيوزيلندا​ من السفينة"، مشيرا إنهم سينقلون لبلادهم لدى وصولهم إلى أستراليا.

وفُرض الحجر الصحي على السفينة، المملوكة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من شباط بعد تشخيص إصابة رجل نزل منها في هونغ كونغ بالفيروس قبل توجهها إلى اليابان، وتم تأكيد إصابة أكثر من 350 شخصا بالمرض على متن السفينة من بينهم 24 أستراليا.

