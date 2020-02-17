روحاني: سنتمكن من تجاوز الضغوط ولا بد من خلق الأجواء لتحقيق تقدم المجتمع

أكّد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أنّ "التعليم هو أساس التقدّم، وبالتالي لا بدّ من خلق الأجواء لتحقيق تقدّم المجتمع وجيل الشباب".

ولفت في كلمة ألقاها خلال مهرجان خوارزمي الدولي الثالث والثلاثين المنعقد في قاعة المؤتمرات ب​طهران​، إلى أنّ "كلّ الإحصائيّات تؤكّد أنّ إيران تطوي اليوم مسار التطوّر، مركّزًا على أنّ "الشعب الإيراني يريد الاستقلال بكلّ معنى الكلمة"، مشدّدًا على أنّ "علينا أن نتجاوز مرحلة الضغوط وسنقوم بذلك".

وأوضح روحاني أنّ "إيران تتحرّك في مسيرة التنمية على رغم الظروف الصعبة، وأنّالإنجازات الوطنيّة غير قابلة للتقسيم بين التيارات".