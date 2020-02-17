أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنّ "التعليم هو أساس التقدّم، وبالتالي لا بدّ من خلق الأجواء لتحقيق تقدّم المجتمع وجيل الشباب".
ولفت في كلمة ألقاها خلال مهرجان خوارزمي الدولي الثالث والثلاثين المنعقد في قاعة المؤتمرات بطهران، إلى أنّ "كلّ الإحصائيّات تؤكّد أنّ إيران تطوي اليوم مسار التطوّر، مركّزًا على أنّ "الشعب الإيراني يريد الاستقلال بكلّ معنى الكلمة"، مشدّدًا على أنّ "علينا أن نتجاوز مرحلة الضغوط وسنقوم بذلك".
وأوضح روحاني أنّ "إيران تتحرّك في مسيرة التنمية على رغم الظروف الصعبة، وأنّالإنجازات الوطنيّة غير قابلة للتقسيم بين التيارات".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: سنتمكن من تجاوز الضغوط ولا بد من خلق الأجواء لتحقيق تقدم المجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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