أفادت وسائل إعلامية صينية أن سلطات البلاد قد ترجئ ​الدورة​ السنوية للبرلمان، فيما تبذل السلطات جهودا للسيطرة على انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد. وسيقوم المجلس الحاكم في ​الصين​ "بمناقشة مشروع قرار" يتعلق بإرجاء المؤتمر الشعبي الوطني عشرة أيام، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين ​الجديدة​، قبل الاجتماع المقرر أن يبدأ في الخامس من آذار. ودائما ما انعقدت الدورات السنوية للمؤتمر الشعبي الصيني في السنوات ال35 الماضية في آذار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الصيني قد يرجئ دورته السنوية بسبب أزمة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.