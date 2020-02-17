14 مصابًا بكورونا بين أميركيين تم إجلاؤهم من السفينة السياحة اليابانية

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واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين أن الفحوصات أثبتت إصابة 14 شخصًا بفيروس كورونا المستجد بين حوالى 300 راكب أميركي وعائلاتهم تم اجلاؤهم عبر الطائرة من السفينة السياحية الخاضعة لحجر صحي في اليابان.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن هؤلاء الأشخاص عزلوا عن الركاب الاخرين في الطائرة التي نقلتهم.

كان الركاب نزلوا من السفينة السياحية "دايموند برينسس"، ويستعدون للعودة الى الولايات المتحدة على متن طائرة مستأجرة حين تم إبلاغ مسؤولين أميركيين بان 14 منهم مصابون بالفيروس، كما أعلنت الخارجية الأميركية في بيان مشترك مع وزارة الصحة.

وقالت "تم نقل هؤلاء الاشخاص باكثر طريقة آمنة الى منطقة متخصصة على متن طائرة الاجلاء لعزلهم بشكل يتوافق مع البروتوكولات المرعية". أضافت "خلال الرحلات، سيتواصل عزل هؤلاء الاشخاص عن الركاب الآخرين".

