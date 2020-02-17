بالصور: الحياة في ظل العاصفة دينيس

دبي - بواسطة محمد فارس تواصل العاصفة دينيس شق طريقها عبر المملكة المتحدة، متسببةً في حدوث فيضانات وتعطيل حركة النقل والمواصلات. امرأة تمشي بجانب متاريس من أكياس الرمال وُضعت لمواجهة ارتفاع منسوب المياه في نهر أوز، في قرية نابورن بالقرب من يورك © Getty Images

امرأة تمشي بجانب متاريس من أكياس الرمال وُضعت لمواجهة ارتفاع منسوب المياه في نهر أوز، في قرية نابورن بالقرب من يورك

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