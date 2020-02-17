دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الصين تعلن تسجيل 105 حالات وفاة بفيروس كورونا يوم الأحد

بكين (رويترز) - ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين صباح يوم الاثنين أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في بر الصين الرئيسي بلغ 1770 شخصا بنهاية يوم الأحد مرتفعا 105 حالات عن اليوم السابق.

وزاد عدد الوفيات بالفيروس في إقليم هوبي بوسط البلاد مئة حالة يوم الأحد.

وسجلت الصين 2048 حالة إصابة جديدة بالفيروس في أنحاء البلاد أمس الأحد ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 70548 شخصا.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)