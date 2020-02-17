شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية أمام تضامن النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي اجتماعين اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، فى مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون إنشاء صندوق تکریم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم" الصادر بالقانون رقم 16 لسنه 2018.

ومن المتوقع أن يحضر اجتماع أثناء مناقشة مشروع القانون بالأشتراك مع مكتبي لجنة الخطة والموازنة، ممثلي وزارات: (العدل - المالية - الطيران المدني – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وصندوق تکریم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

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أما الاجتماع الثاني من المتوقع أن يشهد مناقشة رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصرى من ‎المشروع العالمي الهجرة من أجل التنمية الموقعة بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۹ مشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع الثانى حضور كل من ممثلي وزارات: (الهجرة وشئون المصريين بالخارج - المالية - التعاون الدولى - الخارجية - القوى العاملة ‎التجارة والصناعة).