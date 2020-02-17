شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية لوزير الزراعة باستعراض خطة النهوض بالقطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب، السيد القصير وزير الزراعة باستعراض سياسة الحكومة بشأن شراء وتسويق محصول القطن وخطة النهوض به، خاصة بعد تدهور القطن طويل التيلة في مصر ولم تعد زراعته مثلما كان فى السابق.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك احتياج لذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بصناعة الغزل والنسيج وتطوير مصانع القطاع، بجانب السعي لإعادة القطن المصرى إلى عرشه ، وهو ما يستلزم تحفيز الفلاحين على عودة زراعته من جديد

وقال أباظة، أنه في ظل حديث العالم عن حقوق النباتات الوراثية، تراجعت مصر عن دورها الرائد في القطن طويل التيلة.

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وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الزراعه بتوفير التقاوي اللازمه وذات الانتاجيه العاليه وأن تتجه المغازل المحليه للكف عن الاعتماد على الاقطان المستورده والتعاقد مع المزارعين لتحفيزهم لزيادة مساحات زراعة القطن .

وقال أباظة، أنه في ظل حديث العالم عن حقوق النباتات الوراثية، تراجعت مصر عن دورها الرائد في القطن طويل التيلة وهو ما يستلزم إعادة النظر من جديد فى خطة الدولة للنهوض به.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في اجتماع له مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستناداً إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذلك المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.