اليابان: مطالب بتوقيع عقوبة الاعدام بحق متهم بقتل 19 شخصا عام 2016

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب ا):

طالب الادعاء الياباني اليوم الاثنين بتوقيع عقوبة الاعدام بحق مواطن، 30 عامًا، متهم بقتل 19 شخصا من أصحاب الاعاقات الذهنية في دار رعاية في مدينة ساجاميهارا بالقرب من طوكيو.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن الادعاء قال لمحكمة يوكوهاما الجزئية اليوم الاثنين أن ساتوشي يماتسو، الذي كان يعمل سابقا في دار الرعاية، في وضع صحي ملائم لكي يتم محاسبته جنائيا.

ويتهم يماتسو بإصابة 26 شخصا آخرين في هجوم الطعن الذي شنه على المنشأة في يوليو 2016.

وأوضح الادعاء أن اعتقاد يماتسو بأنه من الافضل قتل أصحابا الاعاقات الذهنية، بسبب عدم قدرتهم على التواصل، هو ضد القيم الاجتماعية، مضيفا أنه لا يجب أن يكون هناك رحمة بالمتهم عند إصدار الحكم.

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وبدا يماتسو هادئا وهو يستمع لمرافعة الادعاء.

ومن المقرر أن يقدم محامو الدفاع مرافعتهم بعد غد الأربعاء.

ويقول محامو الدفاع إنه لا يمكن محاسبة يماتسو بسبب الاضطراب العقلي الذي كان يعاني منه بسبب تعاطيه الماريجوانا.

من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في 16 مارس المقبل.