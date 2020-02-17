وكيل صحة الفيوم: وجود "كورونا" في المحافظة مجرد شائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

قالت الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم إن الفريق الخاص برصد الوافدين من الصين لم يرصد أي أعراض لمرض "كورونا المستجد".

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة في تصريحات خاصة لـ"مصراوى": أنه جرى فحص تلميذ بالصف الثاني الابتدائي في مدرسة خاصة بمدينة الفيوم، عاد من الصين مع أسرته قبل بدء الفصل الدراسي الثاني بأسبوع، وتبين أن حالته طبيعية وأن ما يثيره بعض أولياء أمور التلاميذ حول التلميذ ليس صحيحًا.

وطالبت وكيل وزارة الصحة أولياء أمور التلاميذ بالمدرسة بعدم إطلاق الشائعات على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن التلميذ الذي كان في زيارة للصين بصحبة أسرته.

أكدت الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه جرى فحص العمال الصينين الذين يعملون في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وجرى التأكد من أن حالتهم طبيعية، خاصة أنهم يقيمون في المنطقة بشكل دائم ولم يغادروا مصر منذ عام.