الأمم المتحدة: إنتهاكات خطيرة تحدث جوًّا وبرًّا وبحرًا في ليبيا والوضع متدهور للغاية

دعت البعثة الأممية إلى ليبيا إلى ضرورة الحفاظ على الزخم الذي نتج عن مؤتمر برلين، داعية إلى وقف كل التدخلات الخارجية في الملف الليبي.
وأكدت الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي للجنة متابعة مقررات برلين على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، أن "الوضع الميداني في ليبيا هش ومقلق".
وأضافت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا أن "ليبيا لديها أسلحة متطورة جدا وهذا يهدد الأمن المحلي والدولي"، مؤكدة أن "هناك إنتهاكات خطيرة تحدث جوا وبرا وبحرا في ليبيا ولابد من مراقبتها ومحاسبة من يقومون بها".
وقالت إن حظر الأسلحة في ليبيا بات مزحة، مشددة على ضرورة الحاجة لتكثيف الجهود في هذا الشأن والمحاسبة.
كما أكدت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا أن لجنة متابعة مؤتمر برلين ستجتمع مجددا في 26 من الشهر الحالي.
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