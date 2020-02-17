اخبار العالم

إنفجارات تهزّ قاعدةٍ للتحالف الأمريكي في بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال مسؤول عسكري أمريكي إن عدة اإنفجارات هزت قاعدة عسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد صباح يوم الأحد نتيجة هجوم صاروخي.

 

ولم يوضح المسؤول ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط مصابين أو حدوث أضرار.

Advertisements

 

وتستهدف هجمات صواريخ متكررة تلقي واشنطن بمسؤوليتها على فصائل مدعومة من إيران المنطقة القريبة من السفارة الأمريكية وفي بعض الأحيان السفارة ذاتها الواقعة قرب القاعدة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفجارات تهزّ قاعدةٍ للتحالف الأمريكي في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا