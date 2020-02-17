إنفجارات تهزّ قاعدةٍ للتحالف الأمريكي في بغداد

قال مسؤول عسكري أمريكي إن عدة اإنفجارات هزت قاعدة عسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد صباح يوم الأحد نتيجة هجوم صاروخي.
ولم يوضح المسؤول ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط مصابين أو حدوث أضرار.
وتستهدف هجمات صواريخ متكررة تلقي واشنطن بمسؤوليتها على فصائل مدعومة من إيران المنطقة القريبة من السفارة الأمريكية وفي بعض الأحيان السفارة ذاتها الواقعة قرب القاعدة.
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