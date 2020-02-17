ماليزيا تمنع دخول جميع سفن الرحلات البحرية القادمة من الصين

أكدت نائبة رئيس الوزراء الماليزية وان عزيزة وان إسماعيل أن بلادها منعت دخول جميع سفن الرحلات البحرية المغادرة من موانيء صينية أو العابرة منها إلى أراضيها بشكل مؤقت.
وأخبرت المسئولة الماليزية صحفيين اليوم الأحد - بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء (برناما) الماليزية - أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لمنع انتشار فيروس "كورونا" إثر اكتشاف إصابةمواطنة أمريكية على متن السفينة، تبلغ من العمر 83 عاما، بالفيروس.
كما أوضحت أن السفينة "ويستيردام" قد رست في هونج كونج قبل بدء رحلة بحرية في شرق آسيا لمدة 14 يوما بدءا من الأول من فبراير الجاري.
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