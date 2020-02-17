9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) فى إقليم شرق المتوسط، 8 منهم فى الإمارات، إضافة إلى حالة واحدة فى مصر.

قالت المنظمة - فى بيان لها اليوم الإثنين - إن وزارة الصحة الإماراتية أبلغت عن شفاء 3 حالات من بين الـ8 وتم خروجهم من المستشفي، موضحة أن الحالة المؤكدة فى مصر عديمة الأعراض، وتم الكشف عنها من خلال تحرى المخالطين لحالة دالة وصلت إلى القاهرة فى رحلة عمل فى الفترة بين 21 يناير الماضى و 4 فبراير الجارى، إذ تأكدت إصابة

الحالة بالمرض بعد عودتها، ويتم متابعة المخالطين لها ونتائج فحصهم سلبية حتى الآن ويتم متابعتهم على مدار الساعة لمدة 14 يومًا.أضافت أنها تنسق مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية فى كل من الصين ومصر لدعم اجراء الاستقصاء اللازم فى مصر، لافتة إلى أنه يتبع الآن التدبير العلاجى لحالات الإصابة المؤكدة فى كل من مصر والإمارات، وفقًا للبروتوكولات المعيارية.ونوهت المنظمة إلى أن البلدان فى الإقليم رفعت حالة التأهب والاستعداد للعمليات بهدف ضمان الكشف المبكر عن حالة الإصابة المحتملة بمرض كوفيد 19 والاستجابة السريعة لها وتم مشاركة المعلومات عن الحالات المؤكدة والمشتبه فيها فى الاقليم مع المنظمة وفقا للوائح الصحة الدولية .وأوضحت أن الدول وضعت خططًا وطنية للتأهب والاستجابة ونفذتها بهدف تفعيل الإجراءات والتدابير المشددة إلى جانب الإجراءات التشغيلية الموحدة ذات الصلة بالموضوع بالتنسيق مع المنظمة وتشمل تفعيل آليات تنسيق متعددة القطاعات وتطبيق الترصد الفعال والتحرى فى نقاط الدخول وتدريب مقدمى خدمات الرعاية الصحية على تتبع المخالطين وتحديد الحالات المؤكدة والحالات المشتبه فيها .حثت المنظمة الجمهور فى الإقليم على الاطلاع على أحدث المعلومات بشأن المرض من المصادر الرئيسية مثل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واتباع التدابير الوقائية والاحترازية الأساسية الموصى بها وتعزيزها.