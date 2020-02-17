سطو مسلح في هونج كونج على "ورق المراحيض"

تجري الشرطة في هونج كونج عمليات بحث وتحرٍ للقبض على عصابة مسلحة، سرقت مئات من رزم ورق المراحيض في منطقة تعاني من نقص في كثير من السلع نتيجة تفشي فيروس "كورونا".

وأفادت الشرطة المحلية، بأن ثلاثة رجال احتجزوا سائق شاحنة في وقت مبكر، الإثنين، خارج متجر في مونج كوك، وهي منطقة

عمالية، ولها تاريخ مرتبط بالمافيا الصينية المعروفة باسم "ترياد".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الشرطة قوله، إن "ثلاثة رجال يحملون السكاكين هددوا عامل توصيل وسلبوه رزمًا من ورق المرحاض تساوي ألف دولار هونغ كونغي"، وهو ما يعادل 130 دولارًا

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أمريكيًا.

ونجم النقص في الكثير من السلع عن الإقبال الشديد من السكان على التبضع، تحوطا من تفاقم انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وتسببت قلة المعروض من البضائع المختلفة في المتاجر في انتظام طوابير من الزبائن واختفاء السلع من الرفوف بعد وقت قصير من فتح المحلات أبوابها.

وعلاوة على ورق المرحاض يزداد الإقبال على سوائل تعقيم الأيدي ومستحضرات تنظيف أخرى، فيما انصب الطلب بالنسبة للمواد الغذائية على الأرز والمعكرونة.