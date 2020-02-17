أميركا تجلي مواطنيها من السفينة "المنكوبة"

قالت السفارة الأميركية في طوكيو، اليوم الإثنين، إن رحلتين جويتين عارضتين أميركيتين تقلان مئات الركاب من سفينة سياحية غادرتا اليابان.
وأصبح حوالي 340 أميركياً، كانوا عالقين على متن سفينة "دياموند برنسيس" السياحية في ميناء يوكوهاما، في طريقهم إلى الولايات المتحدة بعد فحصهم للكشف عن أعراض المرض.
وبعد وصولهم إلى الولايات المتحدة، سيجري وضعهم رهن الحجر الصحي لمدة 14 يوماً أخرى، وفيما يتعلق بمن ثبت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد "كوفيد "19 فمازالوا في اليابان.
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