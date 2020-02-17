اخبار العالم

ترامب يهدّد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع دول تتعامل مع شركة هواوي

0 نشر
بشر الراعي 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 فبراير 2020 10:15 صباحاً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كشف السفير الأميركي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل أن الرئيس دونالد ترامب هدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الحليفة التي تتعامل مع شركة الاتصالات الصينية هواوي.

 

وقال غرينيل إن الرئيس ترامب “كلّفني توضيح أن أي دولة تختار مورّدا غير موثوق لشبكات الجيل الخامس ستجازف بتعريض قدراتنا على تبادل المعلومات الاستخباراتية معها للخطر، وكذلك المعلومات على أعلى المستويات”.

وأضاف أن الرئيس اتصل به من الطائرة الرئاسية وطلب منه ايصال هذه الرسالة.

المصدر وكالات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهدّد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع دول تتعامل مع شركة هواوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا