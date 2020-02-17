ترامب يهدّد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع دول تتعامل مع شركة هواوي

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كشف السفير الأميركي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل أن الرئيس دونالد ترامب هدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الحليفة التي تتعامل مع شركة الاتصالات الصينية هواوي.
وقال غرينيل إن الرئيس ترامب “كلّفني توضيح أن أي دولة تختار مورّدا غير موثوق لشبكات الجيل الخامس ستجازف بتعريض قدراتنا على تبادل المعلومات الاستخباراتية معها للخطر، وكذلك المعلومات على أعلى المستويات”.
وأضاف أن الرئيس اتصل به من الطائرة الرئاسية وطلب منه ايصال هذه الرسالة.
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