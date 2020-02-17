كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتراح نمساوي بإرسال حرس حدود أوروبيين إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية، أن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، اقترح الاستعانة بحرس حدود أوروبيين للمساعدة في تطبيق حظر تصدير أسلحة إلى ليبيا.

وفي تصريحات للصحيفة الألمانية، رفض الوزير النمساوي، تولى بلاده مهام رقابية في البحر المتوسط، قائلًا: "ندعم مقترح الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية بتوسيع الرقابة الجوية".

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وأضاف ألكسندر شالنبرغ: "مع مراعاة موافقة الليبيين، يمكن أن يدعم حرس حدود من الاتحاد الأوروبي تطبيق حظر تصدير أسلحة إلى ليبيا، اولنمسا ستكون مستعدة للمشاركة في ذلك".

وعارض شالنبرغ مجددًا خططًا لمراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا عبر سفن للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، وقال: "الواقع يقول إن صادرات الأسلحة لليبيا تأتي على نحو أساسي عبر الطرق الجوية والبرية".