كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلاند تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول صحي رفيع، اليوم الاثنين، إن تايلاند تسجل حالة واحدة جديدة من فيروس كورونا، وبذلك يصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 35 شخص منذ يناير، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال سوكوم كانشانابيماي، السكرتير الدائم لوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي إن الحالة الجديدة امرأة صينية تبلغ من العمر 60 عامًا أصيب أفراد أسرتها بالفيروس في وقت سابق.

وقد تعافى 15 شخصًا وعادوا إلى ديارهم. وتوفي أكثر من 1700 شخص في الصين بسبب الفيروس ولكن لم تسجل تايلاند أي حالة وفاة حتى الآن.

وقالت لجنة الصحة بمقاطعة هوبى الصينية، يوم الجمعة، إن عدد قتلى تفشي فيروس كورونا في مقاطعة هوبي الصينية زاد بمعدل 116 حالة مع ارتفاع العدد الإجمالي لحوالي 5000 حالة.

ولم تكشف اللجنة عن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس الذي تم تحديده حديثًا، والذي بلغ 1310 يوم الخميس.

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من بين القتلى الجدد، كان هناك 88 في العاصمة الإقليمية ووهان، موطن ظهور الفيروس الشبيه بالإنفلونزا في أواخر العام الماضي.

وقد تم اكتشاف 4823 حالة أخرى في هوبى، مما يجعل العدد الإجمالي في المقاطعة 51986 حالة، كانت أكثر من أربعة أخماس الحالات الجديدة في المقاطعة في ووهان.

وقال آدم كامرادت سكوت، خبير الأمراض المعدية في مركز دراسات الأمن الدولي بجامعة سيدني، إن الأرقام الجديدة لا تشير إلى أن الوباء يقترب من ذروته.

وأـضاف "استنادًا إلى الاتجاه الحالي في الحالات المؤكدة، يبدو أن هذا مؤشر واضح على أنه بينما تبذل السلطات الصينية قصارى جهدها لمنع انتشار فيروس كورونا، فإن الإجراءات الصارمة إلى حد ما التي طبقتها حتى الآن كانت قليلة للغاية".

ارتفع العدد اليومي بأكثر من 240 حالة أمس الخميس، بعد أن بدأت اللجنة عد الحالات المشخصة من خلال طرق سريرية جديدة.

