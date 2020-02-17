كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع وفيات "كورونا" بالصين إلى 1770 شخصًا والمصابين لـ70548 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل، وفقًا للجنة الصحة الوطنية.

وكشفت اللجنة الصينية، اليوم الاثنين، في بيان لها أكدت فيه تسجيل 2048 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 70548 ألف شخص، وفارق الأحد الحياة أيضا 105 أشخاص، لترتفع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في الصين إلى 1770".

وسجل إقليم هوبي الصيني بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، 1933 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وقد أعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق، يوم الأحد، وصول عدد حالات الإصابة بالمرض 68500 حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 1665، معظمها في إقليم هوبي بوسط البلاد.

وأشار تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أنه من المستحيل تحديد أين سينتشر الوباء"، مضيفا: "نشعر بالقلق إزاء التزايد المستمر في عدد الحالات بالصين، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.