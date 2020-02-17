كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير ياباني: نستعد لاتخاذ خطوات مضادة لتأثير كورونا على السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الاقتصاد الياباني ياسوتشي نيشيمورا، اليوم الاثنين، بأن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة بمرونة مع التركيز على تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد والسياحة، وفقا لم أوردته وكالة "رويترز".

وكانت الحكومة تأمل في أن يستمر الاقتصاد الياباني في الانتعاش المعتدل. وقال نيشيمورا في بيان بعد نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر - ديسمبر: يجب أن نكون يقظين ضد تأثير فيروس كورونا على الاقتصادات المحلية والخارجية.

وكانت قد تعهدت اليابان، يوم الجمعة، بتكثيف جهود الاختبار والاحتواء لفيروس كورونا بعد أن شهدت حالة الوفاة الأولى، وقد تم تأكيد إصابات جديدة، بما في ذلك طبيب وسائق سيارة أجرة.

وكانت أكبر مجموعة من الإصابات بفيروس كورونا خارج الصين على متن سفينة سياحية في الحجر الصحي في ميناء ياباني، مع تأكيد إصابة 218 شخصًا على متنها، وتم نقلهم إلى المستشفى.

في يوم الجمعة، سُمح لبعض ركاب السفينة بالنزول - مع إعطاء الأولوية للمسافرين الأكبر سنًا، الذين تم احتجازهم في كابينة بدون نوافذ - لاستكمال الحجر الصحي على الشاطئ.

قالت وزارة الصحة أمس الخميس، إن امرأة في الثمانينات من عمرها، تعيش في محافظة كاناجاوا غربي طوكيو، أصبحت أول حالة وفاة في اليابان بسبب الفيروس.

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لقد تم نقلها بين المستشفيات بعد تدهور حالتها، وتأكدت إصابتها بالفيروس التاجي بعد وفاتها.

وبوفاتها يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خارج البر الرئيسي للصين، حيث ظهر الفيروس في مدينة ووهان في ديسمبر إلى ثلاثة، وتوفي حوالي 1.367 شخصًا، كما توفي شخص واحد في هونج كونج وواحد في الفلبين.

وهناك ما يقرب من 450 حالة مؤكدة في حوالي 24 دولة ومنطقة خارج الصين، منها 33 في اليابان بالإضافة إلى 218 من سفينة الرحلات البحرية "دايموند برينسز"، التي رُبطت في يوكوهاما، جنوب طوكيو، منذ 3 فبراير.

كما تأكد إصابة سائق سيارة أجرة في طوكيو، قالت وسائل إعلام يابانية بأنه صهر المرأة، وكذلك رجل في العشرينات من عمره شرق طوكيو وطبيب في واكاياما، غرب اليابان.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي للصحفيين، بعد يوم من قيام فريق عمل معني بالمرض بوضع تدابير للتعامل معه، "سنبقى على اتصال بالحكومات المحلية ونوسع نطاق إجراءات الاختبار وعلاج المرضى من أجل منع انتشار المرض"، بما في ذلك إنفاق 10.3 مليار ين من احتياطيات الميزاني.

