كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تقوم بإجلاء أكثر من 200 مواطن من سفينة اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء سكوت موريسون، اليوم الاثنين، إن أستراليا ستقوم بإجلاء أكثر من 200 من مواطنيها على متن سفينة سياحية مصابة بالفيروس التاجي تحت الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما اليابانين وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأوضح موريسون، إن الركاب سيغادرون يوم الأربعاء وسيتم نقلهم إلى شمال أستراليا، حيث سيُطلب منهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا أخرى.

تم حجز "دايموند برينسز"، السفينة السياحية المملوكة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير، بعد أن تم تشخيص إصابة رجل بالفيروس كان قد هبط في هونغ كونغ قبل سفره إلى اليابان.

Advertisements

وقال موريسون للصحفيين في ملبورن "بالنسبة لأولئك العائدين إلى أستراليا الذين يزيد عددهم عن 200 أسترالي، سيتعين علينا فرض فترة حجر صحي أخرى لمدة 14 يومًا عند عودتهم إلى داروين".ن مضيفا انه سيتم توفير مساحة على متن طائرة الخطوط الجوية كانتاس لعدد غير محدد من المواطنين النيوزيلنديين على متن السفينة السياحية.

وسيتم نقل هؤلاء الركاب إلى نيوزيلندا عند وصولهم إلى داروين، كما قال موريسون.

يوم الأحد، أجلت الولايات المتحدة حوالي 400 مواطن من "دايموند برينسز"، في حين أعلنت كندا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وهونج كونج أيضًا عن خطط لإعادة الركاب.

